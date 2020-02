Calabrio wird als Visionär anerkannt und in 2019 zur einzigen Wahl der Kunden von Gartner Peer Insights für Workforce Engagement Management ernannt

Calabrio, das Unternehmen für Customer Experience Intelligence, wurde im Magic Quadrant 2020 von Gartner zum Visionär für Workforce Engagement Management1 (WEM) ernannt. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Calabrio aufgrund seiner Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision zum Visionär ernannt wurde. Laden Sie hier ein kostenloses Exemplar des Berichts herunter.

Laut Jim Davies und Jim Robinson, den Co-Autoren des Gartner-Berichts, "liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Verbesserung der operativen Leistung der Mitarbeiter im Kundendienst. Die Aufzeichnung und Bewertung der Mitarbeiterleistung sowie die Prognose und Planung optimaler Personalbestände bleiben Schlüsselaktivitäten, die durch eine enge Integration und einen Arbeitsablauf in diesen Funktionsbereichen vorangetrieben werden. Allerdings hat eine entscheidende Verlagerung des Schwerpunkts auf das Mitarbeiterengagement dazu geführt, dass die Anwendungsleiter für den Kundendienst aufgrund der Korrelation zwischen Engagement und Leistung von den Lösungen der Anbieter mehr Wert erwarten."

"Calabrio wendet bei der Art und Weise, wie wir Produkte herstellen und mit unseren Kunden zusammenarbeiten, einen humanzentrierten Ansatz an", sagte Tom Goodmanson, President und CEO von Calabrio. "Unsere Mission ist klar: Wir wollen die menschliche Interaktion im Kontaktzentrum und darüber hinaus bereichern. Wir glauben, dass diese Anerkennung durch Gartner eine starke Bestätigung unserer globalen Vision, der Innovation, die hinter unserer Kundenerfahrung und unseren Lösungen für das Agentenengagement steht, sowie unseres unermüdlichen Engagements für unsere Kunden ist."

"Calabrio ist führend bei der Innovation im Bereich der Kontaktzentren. Das Produkt von Calabrio nutzt die führende Technologie im Bereich der Kontaktzentren, die sich auf die Aufzeichnung von Anrufen und die Sprachanalyse bezieht. Die Benutzeroberflächen sind freundlich und zugänglich, und die Unterstützung für die Produktlinie ist beispiellos." -- Sr. Telecom Engineer, Finance Industry, bei Gartner Peer Insights

Diese Nachricht folgt auf ein Jahr der Anerkennung, des Wachstums und der Dynamik für Calabrio, beginnend mit der Einführung von Calabrio ONE Version 11, das die WEM-Benutzererfahrung neu gestaltet hat. Das moderne Layout mit eingebetteten Analysefunktionen wurde mit Blick auf den Menschen entwickelt und ermöglicht es Geschäftsanwendern aller Art, Daten intuitiv zu konsumieren und mit weniger Aufwand und mehr Präzision zu bearbeiten. Die Übernahme von Teleopti durch das Unternehmen im Juni 2019 erweiterte die internationale Präsenz von Calabrio und schuf ein globales WEM-Kraftwerk. Und Calabrio wurde in 2019 zur einzigen Wahl der Kunden von Gartner Peer Insights für Workforce Engagement Management2 ernannt.

Über Calabrio

Calabrio ist ein Unternehmen, das Kundenerfahrungen auswertet und Organisationen in die Lage versetzt, menschliche Interaktionen zu bereichern. Durch KI-gesteuerte Analysen deckt Calabrio das Verhalten und die Stimmung der Kunden auf und leitet überzeugende Erkenntnisse aus dem Kontaktzentrum ab. Unternehmen wählen Calabrio aufgrund seiner Fähigkeit, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, und aufgrund des Gesamterlebnisses, das es bietet, von der Implementierung bis zum laufenden Support. Weitere Informationen finden Sie unter calabrio.com/, folgen Sie @Calabrio auch auf Twitter.

