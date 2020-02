Mehr als 1.000 Traktoren und zwischen 10.000 und 15.000 Erzeuger nahmen an einer Demonstration am 30. Januar teil, so lokale Medienquellen: Berichten zufolge wurden 8 Erzeuger in Jaén inhaftiert plus weitere 27 Personen überprüft, zu denen vier andere Inhaftierte in Granada hinzukommen, was die negative Bilanz der Proteste ist, die in den Straßen beider Städte gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...