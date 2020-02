Nach erfolgreichem Test in Berlin weitet Alnatura seine Zusammenarbeit mit "Too Good To Go" deutschlandweit aus: Mit Hilfe dieser "App für Lebensmittelrettende" können Waren, die bald entsorgt werden müssten, noch kurzfristig Abnehmer finden. Foto © Alnatura Produktions- und Handels GmbH/Marc Doradzillo Übriggebliebenes Bio-Obst und -Gemüse...

Den vollständigen Artikel lesen ...