OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu CDU



Welche Erleichterung: Nach der für sie desaströsen Hamburg-Wahl lichtet sich endlich der Nebel über der CDU. Noch in dieser Woche wollen sich weitere Bewerber für das Vorsitzendenamt aus der Deckung wagen, und am 25. April soll dann ein Parteitag entscheiden - gut so. Denn eines ist klar: Je länger mögliche Bewerber zögern, je länger die CDU mit einer scheidenden Vorsitzenden leben muss, desto länger bietet die Partei das Bild eines führungslosen Schiffes. Stattdessen braucht es eine Führungspersönlichkeit, die klaren Kurs steuert./al/DP/zb