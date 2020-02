PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Rosenmontagszüge gegen Rechts:



"Die Rosenmontagszüge in den deutschen Karnevalshochburgen beherrschen seit jeher die Kunst des Aufspießens. Wie aber spießt man Rechtsextremismus und rechten Terror auf? Und das wenige Tage nach dem Attentat in Hanau, bei dem ein rassistisch aufgeladener Psychopath neun Menschen mit Migrationshintergrund und anschließend die eigene Mutter erschoss. Lässt sich mit solchem Grauen der Humor und die Ausgelassenheit des Karnevals verbinden? Die Wagenbauer in Köln und Düsseldorf haben bewiesen, dass das geht. Der weinende Dom, der die Toten von Hanau beklagt, und der rot angelaufene Schreihals mit Pistole im Mund verbinden Trauer, Wut und politisches Bewusstsein zu einer beißenden Satire auf die braune Variante von Bosheit, Dummheit und Niedertracht."/al/DP/he