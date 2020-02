FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: SIG Comibloc, Jahreszahlen 07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen 07:00 DEU: Corestate Capital, Jahreszahlen 07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen 07:30 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen 07:30 ESP: Endesa, Jahreszahlen 08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch, Jahreszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 13:00 GBR: Manchaster United, Q2-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen 22:05 USA: Salesforce.com, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Tupperware Brands, Q4-Zahlen USA: Unisys, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/19 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/20 08:00 DEU: BIP Q4/19 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 12/19 08:45 FRA: Geschäftsklima 02/20 09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 12/19 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi