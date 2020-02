Wirecard AG (ISIN: DE0007472060): Gestern schrappte Wirecard knapp an einer Katastrophe vorbei. Der Markt korrigierte scharf un dbis Mittags sah es so aus, als ob die Wirecard überproportional verlieren würde, d.h. stärker als der Gesamtmarkt.. Eigentlich unlogisch: Fluglinien, Reiseveranstalter, Konzertveranstalter - die sind direkt betroffen, aber ein Zahlungsdienstleister? Wir mutmaßten ja bereits am Wochenende,dass einerseits sich auch Wirecard einer allgemeinen Marktkorrektur nicht entziehen kann, aber andererseits bei einem Wert mit so grossen Shortpositionen immer das Risiko besteht, dass ...

