Wow, was ein Rosenmontag an der Börse. Statt Alaaf und Helau 500 Punkte Minus im DAX und auch die US-Indices verlieren kräftig. Der schlechteste Börsentag seit dem Brexit-Day im Sommer 2016: Die realwirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus (bzw. dessen, was die Behörden daraus machen) werden eingepreist. War's das schon? Oder ist das erst der Anfang? Der Starbucks- oder Luckin-Kaffee, der heute nicht getrunken wird, wird in ein paar Monaten jedenfalls nicht nachgeholt. Und das Konzert in Italien, das heute abgesagt wird, fehlt am Ende in der Bilanz. Der Kursrutsch bei CTS Eventim ist also durchaus rational, genau wie bei vielen anderen zyklischen Konsumwerten. Auch das Risiko unterbrochener Lieferketten sollte man nicht unterschätzen. Aber war's ...

