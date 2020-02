Atlanta (ots/PRNewswire) - Führender Telekommunikationsanbieter in Nordmazedonien wählt Stonebranch, um die Automatisierung wichtiger umsatzkritischer Anwendungen für die Abrechnung in Echtzeit umzusetzen.Stonebranch Inc., ein führender Anbieter von dynamischen IT-Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass Makedonski Telekom, Nordmazedoniens führender Telekommunikationsanbieter, Stonebranch für die Verwaltung und Automatisierung von Anwendungen zur Umsetzung der Abrechnung in Echtzeit, Vernetzung, Betrugsmanagement und Rechnungsübermittlung ausgewählt hat."Wir sind begeistert von der Möglichkeit, mit dem Team von Makedonski Telekom zusammenzuarbeiten", meinte Sebastiano Mion, VP von Stonebranch. "Die führende Suite der Automatisierungslösungen von Stonebranch, das lokale Entwicklerteam und das Fachwissen in der Telekommunikationsbranche machen dies zu einer ausgezeichneten Partnerschaft", so Mion weiter.Makedonski Telekom, Teil der Deutschen Telekom Gruppe, ist der führende Telekommunikationsbetreiber in Nordmazedonien mit mehr als 1,2 Millionen aktiven Kunden. Darüber hinaus ist die Deutsche Telekom der größte Telekommunikationsanbieter Europas."Diese Initiative ist Teil des Unternehmensfokus von Makedonski Telekom auf Digitalisierung und Innovation, um weiterhin ein außergewöhnliches Kundenerlebnis für unsere Teilnehmer zu schaffen. Stonebranch wurde aufgrund des umfassenden Domänenwissens und der spezifischen Software-Automatisierungskenntnisse des Unternehmens innerhalb der Telekommunikationsbranche ausgewählt", erklärte Miroslav Jovanovic, CTIO von Makedonski Telekom.Zur Unterstützung dieses Vorhabens wurde eine neue Stonebranch-Niederlassung in Skopje eingerichtet, um mehr Kundennähe mit dem lokalen Team zu gewährleisten. Darüber hinaus hat Stonebranch ein DevOps-Lab eingerichtet, das sich sowohl auf die unmittelbaren als auch auf die künftigen operativen Bedürfnisse von Makedonski Telekom konzentriert.Informationen zu StonebranchStonebranch bietet dynamische IT-Automatisierungslösungen, die die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in anspruchsvolle Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln und Unternehmen dabei helfen, den höchstmöglichen Gewinn aus Automatisierung zu erzielen. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Software von Stonebranch unkompliziert, modern und sicher. Dank der universellen Automatisierungsplattform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und Kontakt- und Stützpunkten in ganz Amerika, Europa und Asien bedient Stonebranch einige der weltweit größten Finanz-, Fertigungs-, Gesundheits-, Reise-, Transport-, Energie- und Technologieeinrichtungen. Mehr erfahren Sie unter www.stonebranch.com.Kontakt:Marissa Walker, (513) 260-0984, marissa.walker@stonebranch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpgOriginal-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073644/100842354