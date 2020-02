Köln (ots) -- Ford mit großem Elan in das Flottenjahr 2020 gestartet -Pkw-Marktanteil im Januar: 8,2 Prozent - Unter dem Motto "All-In für Ihr Business" stehen der neue FordKuga Plug-in-Hybrid, der Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybridsowie der Ford Transit Custom Kastenwagen im Mittelpunkt dernächsten Gewerbewochen - Ford Lease-Programme wurden so angepasst, dass für vergleichbareFord Mondeo und Ford S-MAX-Fahrzeuge einheitliche monatlichenRaten angeboten werden können - Ford Bank legt eine Null-Prozent-Sonderfinanzierung fürLaufzeiten bis 36 Monate (Ford Pkw-Modelle) bzw. bis 48 Monate(Ford Nutzfahrzeug-Modelle) auf - sowie jeweils von 1,99 Prozentbei darüber hinausgehenden Laufzeiten - Reservierungsprozess für den Ford Mustang Mach-E jetzt auch fürFlottenkunden offen Ford ist mit großem Elan in das Flottenjahr 2020 gestartet: Im Januar erzielte der Kölner Automobilhersteller im Segment der gewerblichen Zulassungen einen Pkw-Marktanteil von 8,2 Prozent, das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als im Januar 2019. Das Gesamtjahr 2019 hatte Ford mit einem Gewerbekunden-Marktanteil (Pkw) von 7,4 Prozent abgeschlossen. Im überwiegend gewerblich geprägten Nutzfahrzeug-Geschäft erreichte Ford im Januar sogar einen Marktanteil von 15,3 Prozent - das sind 1,9 Prozentpunkte mehr als im Januar des Vorjahres.Für den Erfolg in den kommenden Monaten will Ford die Basis mit den nächsten "Gewerbewochen" legen: Unter dem Motto "All-In für Ihr Business" stehen im März und April der neue Ford Kuga Plug-in-Hybrid* - die Händlermarkteinführung ist für April geplant -, der Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid* sowie der Ford Transit Custom Kastenwagen* im Mittelpunkt dieser bundesweiten Initiative, die sich an Gewerbekunden richtet. Der Kuga Plug-in-Hybrid, ein mittelgroßes Crossover-SUV, ist im Kampagnenzeitraum bereits für eine Ford Lease Full-Service-Rate1) von 289 Euro/Monat (netto) verfügbar. Der Transit Custom Kastenwagen, ein leichtes Nutzfahrzeug im Ein-Tonnen-Segment, wird zu einer monatlichen Finanzierungs-Rate von 219 Euro angeboten2) - inklusive des kostenlosen Ford Garantie-Schutzbriefes auch für das dritte und vierte Jahr.Der Kuga Plug-in-Hybrid verbindet den Reichweitenvorteil und die Flexibilität eines konventionellen Benzinmotors mit der hohen Energie-Effizienz und der Laufkultur eines Elektromotors. Das Plug-in-Hybrid-System des neuen Kuga setzt sich zusammen aus einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner, der nach dem Atkinson-Prinzip arbeitet, einem elektrischen Generatormotor sowie einer Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 14,4 Kilowattstunden (kWh). Gemeinsam entwickelt dieses Antriebssystem eine Leistung von 166 kW (225 PS)*, die über ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe auf die Straße gebracht wird. Rein elektrisch, und damit lokal emissionsfrei, kann der Kuga Plug-in-Hybrid bis zu 56 Kilometer zurücklegen - er eignet sich daher ideal für Fahrten durch Zonen mit hohem Verkehrsaufkommen oder in Umweltzonen.Für jeden Gewerbekunden das maßgeschneiderte AngebotSelbstverständlich beziehen sich die Angebote der kommenden Ford-Gewerbewochen nicht nur auf den Kuga Plug-in-Hybrid, den Tourneo Custom Plug-in-Hybrid und den Transit Custom Kastenwagen. Um jedem Gewerbekunden das für ihn maßgeschneiderte Angebot anbieten zu können, wurden- die Ford Lease-Programme3) erstmals so angepasst, dass fürvergleichbare Ford Mondeo* und Ford S-MAX*-Fahrzeugeeinheitliche monatlichen Raten verfügbar sind - bezogen auf die Nutzfahrzeug-Baureihen Tourneo Custom/TransitCustom und Transit attraktive Raten für Wartung und Verschleißaufgelegt beziehungsweise alternativ die gerade imNutzfahrzeugbereich so erfolgreiche Null-Prozent-Finanzierung - das aktuelle Angebote "Ford Protect Garantie-Schutzbrief ohneBerechnung" verlängert. Im Rahmen der neuen Gewerbewochen legt die Ford Bank eine Null-Prozent-Sonderfinanzierung mit Laufzeiten bis 36 Monate (für Ford Pkw-Modelle) bzw. bis 48 Monate (für Ford Nutzfahrzeug-Modelle) auf - sowie jeweils von 1,99 Prozent bei darüberhinausgehenden Laufzeiten.Weiterführende DetaiI-Informationen zu den Ford Gewerbewochen und zu anderen Angeboten für Firmen- und Flottenkunden inklusive konkreter Beispiel-Berechnungen hält die Website https://www.ford.de/geschaeftskunden bereit.Ford Mustang Mach-E ab sofort auch für gewerbliche und Großkunden reservierbar Ebenfalls gut zu wissen: Der vollelektrische Ford Mustang Mach-E, der in Deutschland Ende des Jahres auf den Markt kommt, ist ab sofort auch für gewerbliche und Großkunden reservierbar.* Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga Plug-in-Hybrid in l/100 km: 1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 26 g/km**. CO2-Effizienzklasse: A+. * Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid in l/100 km: 3,1 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 70 g/km**. CO2-Effizienzklasse: A+. * Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Kastenwagen in l/100 km: 6,5 - 5,3 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 169 - 137 g/km**. CO2-Effizienzklasse: A - A+. * Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo (Limousine, Diesel) in l/100 km: 5,3 - 4,4 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 138 - 114 g/km**. CO2-Effizienzklasse: A - A+. * Kraftstoffverbrauch des Ford S-MAX (Diesel) in l/100 km: 6,1 - 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 159 - 132 g/km**. CO2-Effizienzklasse: B - A. ** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) Das Ford Lease Full-Service-Paket beinhaltet Wartungs- undInspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen imvereinbarten Umfang. Nur erhältlich im Rahmen eines FordLease-Vertrages. 2) Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank GmbH,Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, erhältlich alsKlassische Finanzierung, Systemfinanzierung und FordAuswahl-Finanzierung. Angebot gilt für noch nicht zugelassene,für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neueFord-Nutzfahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung undAbschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowiegewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen,Behörden), bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Das Angebotstellt das repräsentative Beispiel nach § 6aPreisangabenverordnung dar. 3) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH,Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossensind Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowie gewerblicheSonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das FordLease Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in derFord Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossensind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallendeVerschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohneLeasing-Sonderzahlung. Nur erhältlich im Rahmen eines FordLease-Vertrages. # # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. 