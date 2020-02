Zürich (awp) - Der Baukonzern Implenia will die Hälfte seines Entwicklungsportfolios in einer neuen Gesellschaft abspalten. An der neu gegründeten "Ina Invest" will Implenia rund 40 Prozent halten, der Rest soll über eine Holding an die Aktionäre gehen. Ein Börsengang der neuen Holding ist für Juni geplant. Das Entwicklungsportfolio ...

