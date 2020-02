Die zunehmend die gesamte Welt erfassende Ausbreitung des Coronavirus hat am Montag die Börsen in Europa steil auf Talfahrt geschickt. Anleger, die bislang überraschend gelassen geblieben waren, reagierten vor allem geschockt über mehrere virusbedingte Todesfälle in Norditalien. Der EuroStoxx 50 fiel um 4,0%, der französische CAC 40 schloss 3,9% schwächer, der Dax verzeichnete einen Rückgang um 4,0% und in London ging der FTSE 100 3,3% schwächer aus dem Handel. Größter Verlierer war aber der italienische FTSE MIB, die Mailänder Börse musste gleich 5,4% nachgeben. Alle europäischen Branchen verzeichneten Verluste, am besten hielten sich noch die Immobilien mit einem Rückgang um 2,0%, am stärksten gab der Reise- ...

