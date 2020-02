Dahinter stehen in der Regel hochkapitalisierte große Adressen, sowohl die bekannten Amerikaner, als auch die deutschen Bluechips wie Wacker Chemie, Allianz, aber auch SAP und Siemens, die gestern umfangreich (gemessen an den Umsätzen) zu den größten Verlierern zählten. In diesem Falle müssen ETFs ihre Bestände sofort reduzieren, wenn ihre eigenen Kunden die Zertifikate zurückreichen. Darin liegt die Gefahr einer Kettenreaktion oder eines Dominoeffektes.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV