Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Staatskonsum, Bau und Lageraufbau stützen deutsches BIP

Die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist im vierten Quartal 2019 vor allem von den Vorratsveränderungen positiv beeinflusst worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lieferten diese einen positiven Beitrag von 0,6 (drittes Quartal: minus 0,9) Punkten zur gesamten BIP-Entwicklung. Weitere positive Beiträge kamen vom Staatskonsum mit plus 0,1 (plus 0,3) Punkten und den Bauinvestitionen mit ebenfalls plus 0,1 (0,0) Punkten.

Deutsche Maastricht-Überschussquote 2019 bei 1,4 Prozent

Die staatlichen Haushalte Deutschlands haben das Jahr 2019 zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss beendet. Mit 49,8 Milliarden Euro reichte dieser nicht ganz an das Rekordergebnis von 2018 heran, als der Staat einen Überschuss von 62,4 Milliarden Euro erzielt hatte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich daraus eine Überschussquote von 1,4 (2018: 1,9) Prozent. Die sogenannte Maastricht-Quote bildet die Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den EU-Mitgliedstaaten.

Ifo-Exporterwartungen fallen im Februar wegen Coronavirus

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Februar verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie fielen von plus 0,8 auf minus 0,7 Punkte. "Die Entwicklungen rund um das Coronavirus lassen kurzfristig kaum auf Besserung hoffen", erklärte das Ifo-Institut. Die Autobranche befürchtet einen verstärkten Rückgang ihrer Exporte in den kommenden Monaten. Auch in der Chemischen Industrie ist die Skepsis zurück, nach einem zuletzt leicht optimistischen Ausblick.

Nutzfahrzeugabsatz in Europa bricht um 9,5 Prozent ein

In Europa sind im Januar 9,5 Prozent weniger Nutzfahrzeuge neu zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Es seien 206.309 Fahrzeuge in der EU, Großbritannien und der Freihandelszone EFTA neu auf die Straße gekommen, teilte der Herstellerverband ACEA mit. Mit Ausnahme von Bussen sei die Nachfrage in allen Fahrzeugkategorien geschrum

Laschet will CDU-Chef werden und Spahn Parteivize - Kreise

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will CDU-Vorsitzender werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strebt demnach an, Parteivize zu werden.

Laschet und Spahn geben Pressekonferenz zur Zukunft der CDU

Nach Ex-Fraktionschef Friedrich Merz haben nun auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Pressekonferenz zur künftigen CDU-Führung angekündigt. Beide äußern sich am Dienstag um 9.30 Uhr in der Bundespressekonferenz (BPK) in Berlin zu dem Thema "Zur Zukunft der CDU Deutschlands", wie die BPK ankündigte. Merz hatte bereits am Montag für Dienstag, 11.00 Uhr, eine entsprechende Veranstaltung anberaumt.

Umfrage sieht Mehrheit für Grün-Rot-Rot

Erstmals in dieser Legislaturperiode gibt es laut der Umfrage des Insa-Meinungstrends eine knappe parlamentarische Mehrheit für ein grün-rot-rotes Bündnis, das demnach zusammen auf 47 Prozent kommt. Laut der Umfrage gewinnen Bündnis90/Die Grünen 1,5 Punkte auf 22 Prozent und die Linke einen Punkt auf 10,5 Prozent. CDU/CSU mit 26,5 Prozent und SPD mit 14,5 Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die AfD verliert zwei Punkte auf 13 Prozent und die FDP einen halben Punkt auf 7 Prozent.

Coronavirus-Krise in Italien verschärft sich weiter

In Italien hat sich die Coronavirus-Krise weiter verschärft. Die Behörden gaben am Montagabend einen siebten Todesfall bekannt. Die Zahl der Infizierten stieg nach Angaben des Zivilschutzes auf mindestens 229. Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des Virus in Europa geworden. In Rom findet deshalb am Dienstag ein Krisentreffen statt. Zu den Beratungen lud die italienische Regierung unter anderen die Gesundheitsminister der Nachbarländer ein. Teilnehmen wird auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

USA und Südkorea wollen Militärübung wegen Coronavirus "zurückfahren"

Die Coronavirus-Epidemie hat auch Auswirkungen auf Militärübungen der USA mit Südkorea. Beide Seiten prüften derzeit, ein für dieses Frühjahr geplantes Kommandotraining "aufgrund von Bedenken wegen des Coronavirus zurückzufahren", sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Montag in Washington.

Fed-Notenbankerin: Coronavirus erfordert sorgfältige Beobachtung

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, hat einen genauen Blick auf die Entwicklung der Coronavirus-Epidemie angemahnt. "Aktuell ist es schwierig, das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen zu erfassen, aber wir werden diese neue Quelle der Unsicherheit sorgfältig beobachten", sagte sie laut Redemanuskript. Das derzeitige Zinsniveau finde sie aber angemessen.

Sanders von innerparteilichen Rivalen wegen Haltung zu Kuba attackiert

Der in den Vorwahlen der US-Demokraten führende Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders ist von einigen seiner innerparteilichen Rivalen wegen seiner Haltung zu Kuba attackiert worden. Der linksgerichtete Senator hatte in einem Fernsehinterview Teile der Politik des früheren kubanischen Staatschefs Fidel Castro verteidigt - das Kampagnenteam des Konkurrenten Joe Biden warf Sanders daraufhin am Montag vor, sich schon immer die Positionen "autokratischer Regierungen" zu eigen gemacht zu haben.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Feb 102 (Jan: 102)

Frankreich/Geschäftsklima Feb PROGNOSE: 99

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.