Vielleicht hast du dir als Anleger schon mal die Frage gestellt, was Unternehmen davon haben, wenn du über einen Fonds, zum Beispiel einen nachhaltigen ETF (Exchange Traded Fund), in ihre Aktien investierst. Leistet man damit tatsächlich einen positiven Beitrag? Oder wäre es nicht doch sinnvoller, auf herkömmliche ETFs zu setzen und die Erträge anschließend an ausgewählte Nachhaltigkeitsorganisationen zu spenden? Direkte Wirkung? Fehlanzeige! Den Unternehmen in einem ETF fließt das Geld, das du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...