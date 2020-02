Aktien günstig einkaufen und irgendwann einmal teuer verkaufen - diese triviale Strategie dürfte so ziemlich jeder Investor im Groben verfolgen. Doch was, wenn die über Jahrzehnte gesammelten Aktienschätze unzerstörbare Klassiker sind, die zudem auch noch satte Dividenden ausschütten? So etwas verkauft man nicht - so etwas wird vererbt! Warren Buffett steht kurz vor seinem 90. Geburtstag. Bis zum seinem Abgang bei seiner Holding Berkshire Hathaway (WKN: 854075) dürften also nicht mehr allzu viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...