Ebbt die Verkaufspanik im Dax ab, ist eine Gegenbewegung zu erwarten. Wenn nicht steht ein Trendbruch ins Haus. Bei den Währungen steht AUDCHF vor seinem Langzeittief und AUDCAD vor einer möglichen Gegenbewegung im Abwärtstrend. DAX mit Verkaufspanik auf dem Weg zum Trendbruch Tickmill-Analyse: DAX mit panischem Ausverkauf Beim DAX hat die Meldung um die pandemische Ausbreitung des Corona-Virus in Italien am Montag zu einem regelrechten Ausverkauf am Markt gesorgt. Ein Kursrückgang von über 4% im ...

