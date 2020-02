Hollister Biosciences Inc. - der Erfinder von Kaliforniens führender Haschisch-Preroll-Marke "HashBone" - unterzeichnet eine Absichtserklärung zum Erwerb der Firma Venom Extracts, einem der größten Erzeuger von preisgekrönten medizinischen Cannabisdestillaten und dazugehörigen Produkten in ArizonaVancouver, BC, 25. Februar 2020 - Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, FRANKFURT: HOB, OTC: HSTRF) (das "Unternehmen" oder "Hollister") - ein vertikal integriertes Markenunternehmen für Cannabis, das seine Produkte über 220 Abgabestellen in ganz Kalifornien verkauft - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 20. Februar 2020 eine Absichtserklärung ("LOI") zur Übernahme der Firma Venom Extracts ("Venom") unterzeichnet hat. Venom ist in Arizona eine führende Marke für Cannabisextrakte und gehört in diesem US-Bundesstaat auch zu den größten Erzeugern von preisgekrönten medizinischen Cannabisdestillaten und damit verwandten Produkten.20.000.000 Dollar schwere Übernahme mit hoher WertschöpfungFür das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr weist Venom Extracts Einnahmen in Höhe von 16,4 Millionen CAD sowie ein EBIDTA-Ergebnis in Höhe von 2,48 Millionen CAD aus, die aus dem Verkauf seiner Produktlinie von Cannabiskonzentraten, P.H.O.-Konzentraten und Kartuschen erzielt wurden. Hollister weist darauf hin, dass die Zahlen zum Geschäftsergebnis (EBITDA) nicht testiert sind und auf Berichten basieren, die von der Firmenführung von Venom erstellt wurden. Obwohl Hollister davon ausgeht, dass die Zahlen äußerst zuverlässig sind, wird der Audit einen Teil der Due-Diligence-Prüfung bilden, die Voraussetzung für einen allfälligen Vertragsabschluss ist.Der Kaufpreis der Aktien wird sich erwartungsgemäß auf insgesamt 20.000.000 CAD belaufen; 70 % sind im Voraus zu entrichten und 30 % nach Erreichen entsprechender Meilensteine. Die Übernahmetransaktion wird voraussichtlich vor dem 31. März 2020 abgeschlossen, sofern die Due-Diligence-Prüfung im normalen Rahmen abläuft."Venom hat sich im Markt des Bundesstaates Arizona als führender Extraktionsbetrieb mit einer starken Marke positioniert", meint Carl Saling, Gründer und CEO von Hollister Biosciences Inc. "Wir sind der Meinung, dass diese Übernahme eine großartige Chance bietet, Synergien zwischen Hollister und Venom zu nutzen. Beide Unternehmen bekommen so die Möglichkeit, sich neben den Märkten von Arizona und Kalifornien auch noch in anderen Märkten für Cannabisprodukte zu positionieren. Venom Extracts kann auf ein hochqualifiziertes und erfahrenes Führungsteam verweisen, das mit seinen Kompetenzen in der Betriebsführung schon viele Erfolge erzielt hat. Diese Transaktion bringt beiden Unternehmen einen hohes Maß an Wertschöpfung und spielt für das zukünftige Wachstum eine ganz wesentliche Rolle."Rahmenbedingungen der AbsichtserklärungDie Rahmenbedingungen der Absichtserklärung (die erst durch eine von den Vertragsparteien zu schließende, finale Vereinbarung formalisiert wird) lauten folgendermaßen:- Das Unternehmen wird die Firma Venom Extracts für 20.000.000 kanadische Dollar übernehmen; die Zahlung erfolgt in Form von Hollister-Stammaktien (die "Zahlungsaktien").- Der Aktienpreis wird auf Basis der folgenden Werte ermittelt (wobei der jeweils höhere Wert zur Anwendung kommt):- volumengewichteter durchschnittlicher Kurswert der Aktien des Unternehmens ("VWAP") an 14 aufeinander folgenden Tagen mit Deckelung bei 0,25 $ nach Bekanntgabe der Transaktion bzw. 0,20 $- Sobald der Aktienpreis festgesetzt wurde, werden bei Abschluss der Transaktion 70 % der Zahlungsaktien emittiert; hier gilt eine entsprechende Haltedauer.- Die übrigen 30 % der Zahlungsaktien werden emittiert, sobald bis spätestens 31. Dezember 2021 die folgenden Meilensteine erreicht werden:- 20 % (der Gesamtzahl an Zahlungsaktien) werden emittiert, sobald die Einnahmen von Venom Extracts einen Wert von 30.000.000 CAD erreichen (laut Berechnung im Einklang mit den IFRS-Richtlinien per 1. Januar 2020).- 10 % (der Gesamtzahl an Zahlungsaktien) werden emittiert, sobald die Einnahmen von Venom Extracts einen Wert von 40.000.000 CAD erreichen (laut Berechnung im Einklang mit den IFRS-Richtlinien per 1. Januar 2020)."Wir freuen uns sehr, diese Transaktion mit Hollister abschließen zu können", meint Mason Cave, CEO von Venom Extracts. "Für beide Unternehmen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, sowohl Ressourcen als auch Kapazitäten zu kombinieren. Außerdem eröffnet sich für uns die Chance, rascher in den großen Wachstumsmarkt Kalifornien einzusteigen. Hollister verfügt über ein hervorragendes Führungsteam und ist in Kalifornien mittlerweile eine beliebte und begehrte Marke für Cannabis- und Hanfprodukte. Wir glauben, dass wir Hollister mit unserem Beitrag im Bereich der Extraktion bei der Diversifizierung seines Produktangebots helfen werden, und dass der Markenwert beider Firmen in zahlreichen Bundesstaaten, aber auch auf internationaler Ebene, davon profitieren wird."In Zusammenhang mit der Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz wird Hollister keine langfristigen Schulden übernehmen, einen neuen Kontrollposten schaffen und in der Zusammensetzung der Unternehmensführung oder des Board of Directors von Hollister ist derzeit keine Änderung geplant.Nach den geltenden Statuten der Canadian Securities Exchange ist die Auszahlung von Provisionen (Finder's Fees) vorgesehen.Über Hollister Biosciences Inc.Hollister Biosciences Inc. ist ein vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das derzeit mit zahlreichen hochwertigen Produkten in 220 der 600 von Indus Holdings (CSE: INDS) - dem exklusiven Vertriebspartner von Hollister - betriebenen Verkaufsstellen vertreten ist. Diese Penetrationsrate wird sich im Zuge der rascheren Umsetzung des vom Unternehmen angepeilten Geschäftsmodells - das auf hohe Gewinnmargen und Produktentwicklung fokussiert ist und alle Schritte von der Saatgutausbringung bis hin zum Verkauf abdeckt - weiter erhöhen.Aufbauend auf diesem Erfolg hat Hollister die Vision, sich mit seinen innovativen, hochwertigen Cannabisprodukten in zahlreichen Bundesstaaten und mit seinen Hanfprodukten auf nationaler Ebene als Qualitätsmarke Nr. 1 zu positionieren.Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft in Kalifornien - Hollister Cannabis Co. - ist die erste sowohl staatlich als auch regional lizenzierte Cannabisfirma mit Firmensitz in der Stadt Hollister (Kalifornien), der Geburtsstätte des "amerikanischen Bikers", von deren gesetzlosen Wurzeln aus Hollister furchtlos seinen Erfolgskurs einschlägt.Zu den Produkten von Hollister Cannabis Co. zählen: "HashBone", handgefertigte Haschisch-Prerolls in Premiumqualität, das Hauptprodukt der Marke und in Kalifornien die Nummer 1 unter den Haschisch-Prerolls; lösungsmittelfreier "Bubble Hash"; Fertigpackungen mit Cannabisblüten; Prerolls; Tinkturen; Vape-Produkte; und Tinkturen für Haustiere mit hohen Konzentrationen von CBD aus dem gesamten Spektrum der Pflanze.Webseite: www.hollistercannabisco.comÜber Venom ExtractsVenom Extracts ist in Arizona eine führende Marke für Cannabisextrakte und gehört in diesem US-Bundesstaat auch zu den größten Erzeugern von preisgekrönten medizinischen Cannabisdestillaten und dazugehörigen Produkten. Venom Extracts verfügt über ein Team aus erfahrenen Führungskräften und genießt einen erstklassigen Ruf als Hersteller von hochwertigen Produkten. Das Unternehmen ist stolz darauf, sich durch die Herstellung von legalen Marihuanaprodukten auf einem Preisniveau, das dem Einzelhandel höhere Gewinne ermöglicht, als differenziertes Extraktionsunternehmen zu präsentieren. Das Unternehmen ist mit seinen Kompetenzen auf dem Gebiet der Schutzrechte in der Lage, einen höheren Produktertrag pro Quadratfuß zu erwirtschaften als die Konkurrenz und die Kosten und Risiken geringer zu halten als dies normalerweise bei Extraktionsfirmen der Fall ist. Mit seiner Expansionsstrategie legt das Unternehmen den Fokus auf neue Märkte/Bundesstaaten/Länder, in denen der Konsum von medizinischem Cannabis bereits erlaubt ist und/oder in denen Cannabis auch als Genussmittel zugelassen wurde bzw. mit großer Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft zugelassen wird.Webseite: www.venomextracts.comHOLLISTER BIOSCIENCES INC.:Kontaktdaten des Unternehmens:klee@k2capital.caTel: 604-961-0296Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Durch den Gebrauch der Wörter "erwarten", "fortsetzen", "schätzen", "rechnen mit", "könnten", "werden", "planen", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA4356311064