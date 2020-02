BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat nach Angaben des kroatischen Ratsvorsitzes ein "präzise definiertes" Mandat für die Verhandlungen mit Großbritannien erarbeitet. "Wir bieten eine substanzielle, ehrgeizige, ausgewogene, weit reichende Partnerschaft an", sagte die kroatische Staatssekretärin Andreja Metelko-Zgombic vor einem Treffen der Europaminister der 27 Mitgliedstaaten.



Der Ministerrat werde dieses Mandat in seiner Sitzung an diesem Dienstag in Brüssel beschließen. Es biete dem EU-Verhandlungsführer Michel Barnier eine gute Grundlage für seine Gespräche mit den Briten, die Ende Januar aus der EU ausgetreten waren. "Es ist dann Sache der Partner, wenn sie um den Verhandlungstisch sitzen, wie weit sie zu gehen bereit sind", sagte Metelko-Zgombic./ff/DP/men