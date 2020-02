Bei rund 7 Mrd. Euro Umsatz im DAX wurde gestern kurz und klein alles verkauft, was man als sogenannte spekulative Positionen bezeichnet. Damit ist in ein, zwei Tagen jeder Markt relativ schnell sauber - so ähnlich wie die Wirkung der Stürme in Norddeutschland. An der Grundsubstanz der Ökonomie ändert sich nichts. Unverkannbar ist aber: Epidemien kann man nicht abschalten wie am Stromschalter, sondern sie haben stets eine längere Laufzeit - im Ablauf selbst und in der Wirkung.



