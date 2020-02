BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht die CDU aktuell in einer tiefen Krise. Das CDU-Präsidiumsmitglied sagte am Dienstag in Berlin, seine Partei befinde sich "in der größten Krise unserer Geschichte". Er unterstütze den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet in seiner Kandidatur für den Parteivorsitz, fügte er hinzu. Die CDU müsse für einen "weltoffenen Patriotismus" stehen./abc/DP/men