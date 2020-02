BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will CDU-Vizevorsitzender werden. Er werde von der CDU Nordrhein-Westfalens für das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden vorgeschlagen, kündigte der nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten Armin Laschet am Dienstag in Berlin an. Die CDU sei immer ein Stabilitätsanker für Europa und die Welt gewesen. "Deshalb wollen wir den Charakter als Volkspartei verteidigten", sagte Laschet./bw/DP/men