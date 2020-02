Seoul, South Korea (ots/PRNewswire) - Ko Jin-young, die Nr. 1 der weiblichen Golf-Elite, wird neue Markenbotschafterin für LG SIGNATURELG Electronics (LG) hat die Unterzeichnung eines dreijährigen Sponsoring-Vertrags mit der weltweit führenden Top-Golferin Ko Jin-young aus Südkorea bekannt gegeben. Als Teil der Vereinbarung wurde Ko zur offiziellen Markenbotschafterin von LG SIGNATURE (www.lgsignature.com (http://www.lgsignature.com/)) ernannt und wird bei künftigen Turnieren ein Trikot mit dem Logo der hochwertigen Premium-Marke für Hausgeräte tragen.Ko stieg im vergangenen Jahr dank ihres herausragenden Spiels, das ihr vier Turniersiege einbrachte, an die Spitze des Rolex Women's World Golf Rankings auf. Unter anderem siegte sie dafür bei gleich zwei Major-Golf-Turnieren: den ANA Inspiration und der Evian Championship. Abgesehen von einem kurzen Rückfall auf den zweiten Platz im vergangenen Juni, hat sie seit April 2019 den ersten Platz in der Weltrangliste fest in ihrer Hand. Aufgrund ihrer herausragenden Leistung gewann Ko als erste Südkoreanerin die Auszeichnung LPGA-Spielerin des Jahres, die Vare-Trophäe für den niedrigsten Durchschnitts-Score und erzielte im selben Jahr auch den höchsten Verdienst auf der Turnierserie."Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit LG und bin von meiner Rolle als LG SIGNATURE Markenbotschafter begeistert", erklärt Ko. "Ich bin wirklich dankbar für die Unterstützung des Unternehmens und werde weiterhin das beste Golf spielen, das mir möglich ist."LG SIGNATURE und Ko passen perfekt zusammen und sind durch das Streben nach Exzellenz und ein erstklassiges Renommee verbunden - ein Renommee, das Ko sich durch ihr Können und ihre Beständigkeit auf dem Golfplatz und die Premium-Marke durch ihre unübertroffene Funktionalität und Qualität ihrer Produkte angeeignet hat. Die innovative Technologie, das nahtlose Design und die intuitive Benutzererfahrung der beeindruckenden LG SIGNATURE Geräte überzeugen nach wie vor anspruchsvolle Verbraucher auf der ganzen Welt."Jin-youngs beeindruckende Leistungen sind ein Beleg für ihr außerordentliches Talent und ihren großen Einsatz, und wir freuen uns, sie zu unterstützen", so Kim Jin-hong, Head of Global Marketing Center bei LG. "Wir sind ebenfalls voller Freude darüber, sie als Markenbotschafterin für LG SIGNATURE gewonnen zu haben. Ihre Entschlossenheit, sich mit nicht weniger als dem Allerbesten zufrieden zu geben, passt perfekt zur Philosophie der Marke. Sie ist eine echte Gewinnerin, und wir sind überzeugt, dass sie gerade erst mit dem Durchstarten begonnen hat."Seit der weltweiten Einführung der Marke LG SIGNATURE im Jahr 2016 ist LG im Bereich des Golf-Sponsorings aktiv. Das Unternehmen wurde 2017 offizieller Sponsor der Evian-Championship - eines der fünf großen Turniere der LPGA-Tour - und sponsert derzeit weltweit führende Golfprofis, darunter Ko Jin-young und ihr südkoreanischer Kollege Park Sung-hyun. Das Prestige, die Leidenschaft und die Traditionen des großartigen Golfsports stehen ganz im Einklang mit der Philosophie und der Markenidentität von LG SIGNATURE, der Nummer eins unter den Ultra-Premium-Geräten.Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.LGSIGNATURE.com&d=DwMFaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=uog6ENkJ5loLUpC65oh3usMVeGfIpumscoWi4rlQLeI&m=gJ_6zQnr6WkUngyBCDHQDV2_y9ULF1UGvEaDGv_II0k&s=xxOlnwCvlVK37IEwcvF5-7YcGgVcjUl9icSLf4lOOo0&e=).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1094147/17_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1094148/3_1.jpgPressekontakt:Hajin Lee+82-2-2287-0923hajin.lee@hkstrategies.comOriginal-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130002/4529329