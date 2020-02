Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Würzburg (pts009/25.02.2020/10:30) - Das Geschäft boomt: Der Oldtimermarkt ist aus seinem "Nischendasein" herausgetreten und bietet in Deutschland wachsende Marktchancen für alle MarktteilnehmerInnen. Das neue Fachbuch "Old- und Youngtimer" von Marcel Schoch und Matthias Kemmer behandelt in Band 1 den Markt, die Bewertung, die Restaurierungsethik sowie den Kauf von Old- und Youngtimern.



Es richtet sich dabei sowohl an Privatpersonen, die an Old- und Youngtimern interessiert sind, als auch an Profis aus dem Kfz-Gewerbe. Von der Kaufberatung über Sachverständigen-Gutachten bis zur Fahrzeugerhaltung/Konservierung und Restaurierung deckt das Buch alle relevanten Aspekte ab und unterlegt diese mit zahlreichen Bildern.



Das Fachbuch eignet sich als Einstieg für Interessierte, als Nachschlagewerk für Profis, zum Lesen, zum Lernen und zum Schmökern.



Auszug aus dem Inhalt: * Gesetzliche Richtlinien und Zulassungsformen * Sicherheit bei Old- und Youngtimern * Der Old- und Youngtimermarkt * Die Restaurierung * Fahrzeugerhaltung, Konservieren * Begutachtung, Sachverständigen-Gutachten



Marcel Schoch/Matthias Kemmer Old- und Youngtimer, Band 1: Markt, Bewertung, Restaurierungsethik und Kauf 1. Auflage 2020 (gebunden) Preis: 49,80 Euro ISBN: 978-3-8343-3378-0



Das Buch kann unter http://vogel-fachbuch.de/733-old-und-youngtimer-band-1 bestellt werden



Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de



