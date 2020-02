Berlin (ots) - Am 12. Mai trifft sich die Banken- und Fintechbranche in Hamburg / 'Finance Forward' verzeichnet aktuell mehr als 3.000 Newsletter-AbonnentenBerlin, 25. Februar 2020 - Erstmals wird es auf dem diesjährigen OMR Festival eine Bühne rund um die Transformation der Finanzwelt geben: "Finance Forward". Das neue, von OMR und 'Capital' entwickelte Format widmet sich am ersten Tag des Festivals mit Panels, Fireside-Chats und Vorträgen einer Branche im Umbruch. Schließlich drängen immer neue Fintechs und Insurtechs aus Deutschland und der ganzen Welt in das Geschäft der Banken und Versicherungen.Das OMR Festival in der Hamburg Messe ist am 12. und 13. Mai Treffpunkt der internationalen Digital-Business- und Marketing-Szene. "Finance Forward" wird neben der Bühnen-Präsenz mit Masterclasses und Ausstellern aus dem Finanzsektor auf dem Festival präsent sein.Bereits jetzt konnte das "Finance Forward"-Team einige der wichtigsten Köpfe der Branche für die Konferenz gewinnen: N26-Gründer Valentin Stalf, Tamaz Georgadze von Raisin/Weltsparen und Carolin Gabor vom Company-Builder Finleap gewinnen. Daneben haben mehrere Vorstände großer Banken, von Direktbanken und Payment-Anbietern ihr Kommen signalisiert. Im ersten Jahr will "Finance Forward" rund 800 Teilnehmer anlocken. Für Besucher der "Finance Forward"-Konferenz sind zusätzlich die OMR-Bühnen, Ausstellerflächen und sämtliche Abendveranstaltungen des Festivals frei zugänglich. (Alle Fakten hierzu finden sich unter https://financefwd.com/de/ffwd20/.)"Wir sind positiv überrascht von der großen Resonanz im Markt", sagt Louisa Rademacher, die das Gemeinschaftsprojekt von OMR und 'Capital' verantwortet. "Es gibt Bedarf für so ein Format. Denn wir merken auch, dass die Finanzbranche noch am Anfang der Transformation steht."Auch die "Finance Forward"-Plattform wächst erfreulich. Seit Anfang Oktober vergangenen Jahres schreibt ein Team aus drei Redakteuren - Niklas Wirminghaus, Caspar Tobias Schlenk und John Stanley Hunter - täglich exklusive News und Analysen über die Fintech-Branche, Trends und die Digitalisierung der Banken. Einmal in der Woche gibt es zudem einen "Finance Forward"-Podcast, in dem bisher unter anderem der Gründer des N26-Rivalen Monzo, Jonas Templestein, Mydealz-Gründer Fabian Spielberger oder Blockchain-Expertin Katharina Gehra zu Gast waren.Seit dem Launch ist die Nutzung der 'Finance Forward'-Website im Januar auf gut 100.000 Page Impressions angestiegen. Der tägliche Newsletter wird aktuell von mehr als 3.000 Abonnenten genutzt. "Die überdurchschnittlichen Öffnungsraten von konstant über 40 Prozent zeigen das große Interesse der Nutzer an diesen Zukunftsthemen", sagt Niklas Wirminghaus, der die Redaktion für 'Capital' koordiniert.Pressekontakt:Niklas Wirminghaus, Redaktion/Koordination 'Finance Forward',Telefon: 030/220 74-5122, E-Mail: wirminghaus.niklas@capital.dewww.capital.deNicole Platzer, PR-Manager OMR,Telefon: 040/209 31-0896, E-Mail: nicole.platzer@omr.comwww.omr.comOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8185/4529399