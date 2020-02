BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bedeutung eines fairen Wettbewerbs mit Großbritannien hat Europa-Staatsminister Michael Roth am Dienstag in Brüssel betont. "Es darf zu keinem Sozialdumping kommen, es darf zu keinem Umweltdumping kommen", sagte Roth (SPD) vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen, die das Verhandlungsmandat mit den Briten beschließen sollten. Anfang März will die EU auf dieser Basis ihre Verhandlungen mit Großbritannien über das künftige Verhältnis aufnehmen.



"Wir bringen dem Verhandlungsteam ein Höchstmaß an Vertrauen entgegen", sagte Staatsminister Roth. Für die EU wird der Franzose Michel Barnier die Gespräche mit den Briten führen, die Ende Januar nach 47 Jahren aus der EU ausgetreten waren. Für die EU-Staaten gelte in dieser Phase: "Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen." Die Partner in London forderte Roth auf: "Haltet Eure Versprechen aus dem (Austritts-)Protokoll!"/ff/DP/men