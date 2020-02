NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Corestate Capital nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Ausblick des Immobilien-Investmentmanagers auf das laufende Jahr sollte beruhigen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bezog sich dabei darauf, dass einige Marktteilnehmer das Geschäft mit Mezzanine-Finanzierungen zunehmend negativer eingeschätzt hätten. Die Aktie sei attraktiv./tih/ag



