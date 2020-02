Bonn (www.anleihencheck.de) - Südkorea hat am vergangenen Wochenende wegen einer starken Zunahme an Coronainfizierungen die höchste Warnstufe ausgerufen, so die Analysten von Postbank Research.Die meisten neu gemeldeten Fälle würden aus der 2,5-Millionen-Stadt Daegu stammen, welche für drei Prozent des südkoreanischen BIP stehe. Die Börse in Seoul habe gestern in Euro um mehr als vier Prozent nachgegeben, der Won notiere gegenüber dem US-Dollar so schwach wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Analysten würden damit rechnen, dass die südkoreanische Regierung die Wirtschaft mit Mehrausgaben im ersten Halbjahr stützen werde, zudem könnte die Zentralbank am Donnerstag den Leitzins senken. ...

