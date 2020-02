Wien (www.anleihencheck.de) - Die hektische Inflationsentwicklung stellt die lockere Geldpolitik Ungarns erneut infrage, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die jährliche Gesamtinflation sei im Januar von 4,0% auf 4,7% gestiegen - hauptsächlich aufgrund von Einmalfaktoren. Während die MNB (Magyar Nemzeti Bank) verbal versucht habe, die Märkte davon zu überzeugen, dass sich der Trend im Februar umkehren sollte (Veröffentlichung Feb-VPI am 10. März), seien die kurzfristigen Zinssätze in die Höhe geschossen (auch HUF ggü. EUR) und die Anleger hätten begonnen, auf Zinserhöhungen im März zu wetten. Selbst wenn die Inflation im März wieder in das Toleranzband von 3% +/- 1 PP zurückgekehrt sei, sei eine gewisse Zinsstraffung wahrscheinlich geworden. ...

