FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 395 (410) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OVERWEIGHT'('EQUAL W.') - TARGET 2800(2000)P - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2400 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2335 (2325) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1800 (1850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 45 (58) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 330 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2300 (2290) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.56% TO 7197 (CLOSE: 7156.83) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1185 (1119) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES RBS TO 'BUY' - JEFFERIES RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 2160 (1850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 981 (885) PENCE - JPMORGAN RAISES DECHRA PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 720 (900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASCENTIAL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 420 (380) PENCE - UBS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'NEUTRAL'



