Wir sind überzeugt, wenn Menschen und Organisationen aufeinander abgestimmt sind, entsteht der richtige Ort für Freude und sichtbare Nachhaltigkeit. Wir - das Team von Transformationsmanagers - sind eine vielfältige Gruppe von entschlossenen Träumern, die gesundes Wachstum, Entwicklung und Freude in die Unternehmenswelt bringen. Wir ermutigen zum Querdenken, zu nachhaltiger Entwicklung und zukunftsorientiertem Arbeiten. Vor allem haben wir große Freude daran, mit Menschen innovative Berufsbilder zu entwickeln. Nach vielen Jahren Erfahrung in der Personalentwicklung in unterschiedlichen Organisationen konnten wir beobachten, dass nicht der Mensch der fehlerhafte Teil des Unternehmens ist, sondern die Struktur, der er täglich ausgesetzt ist ....

Den vollständigen Artikel lesen ...