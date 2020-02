Baden-Baden (ots) - Moderation: Dennis Wilms / Wie gelingt eine dauerhafte Gewichtsabnahme? / 2. März 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenÜber die Hälfte der Menschen in Deutschland ist übergewichtig. Zu wenig Bewegung und falsche Ernährung sind die Hauptgründe. Die überschüssigen Pfunde belasten den Körper auch über das Gewicht hinaus: Das Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Leiden steigt. "rundum gesund: Runter mit den Kilos - leichter Abnehmen" widmet sich den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Übergewicht. Zu sehen am Montag, 2. März 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Themenschwerpunkt ÜbergewichtIm Gespräch mit Dr. Florian Junne, Facharzt für psychosomatische Medizin an der Uniklinik Tübingen, klärt Moderator Dennis Wilms die wichtigsten Fragen rund um das Übergewicht. Was tun, wenn sich schon bei Kindern Gewichtsprobleme abzeichnen? Wie wichtig ist es, sich im Kampf gegen die Kilos nicht nur die Vorlieben auf dem Teller, sondern auch sein Essverhalten vor Augen zu führen? Wohin kann es führen, wenn gesunde Ernährung zwanghaft wird? Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie, die in dieser Ausgabe von "rundum gesund" ordentlich zugelegt hat, erklärt der Experte, was im Körper beim berühmt-berüchtigten Jo-Jo-Effekt nach einer Radikaldiät passiert und warum die mühsam abgespeckten Kilos danach häufig wieder da sind.Lipödem - der Kampf gegen die FettzellenDie Ernährung stimmte, Sport gehörte zu ihrem Alltag, aber trotzdem wuchs bei Nina Sander das Fettgewebe, vor allem in den Beinen. Zwanzig Jahre lang versuchte sie alles gegen ihr Übergewicht, bis sie schließlich die Diagnose "Lipödem" bekam. Bei dieser Erkrankung, die fast nur bei Frauen auftritt, ist das Wachstum der Fettzellen gestört. Häufig entsteht sie in Phasen hormoneller Veränderung wie Pubertät oder Schwangerschaft. Wie und warum ein Lipödem entsteht, ist dennoch wenig erforscht. Wie Nina Sander ihr ungebremst wachsendes Fettgewebe in den Griff bekommen hat, erzählt sie in der Sendung. Ernährungsberaterin und Personal Trainerin Jasmin Brandt zeigt, in welchen Lebensmitteln viel Zucker steckt und mit welchen regelmäßigen Übungen sich erfolgreich Fett verbrennen lässt.Sendung:Folge 31: "rundum gesund: Runter mit den Kilos - leichter Abnehmen", 2.3.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/swrfernsehen-rundumgesund-uebergewichtFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4529439