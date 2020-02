BERLIN (Dow Jones)--Der Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz, Norbert Röttgen, will gemeinsam mit einer Frau antreten. Sie werde "die zweite Person" in seinem Team sein, teilte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags bei Twitter mit. Einen Namen nannte er nicht.

Wenn die CDU eine Partei der Mitte sein wolle, "dann reicht es nicht, dass wir das einfach nur behaupten", erklärte Röttgen dem Fernsehsender Phoenix. Dann müsse das bei den Geschlechtern, den Generationen und in den Städten genauso sein wie auf dem Land. "Darum gehören Frauen, die mit ihrer Kompetenz und Glaubwürdigkeit für die CDU eintreten, ihr Gesicht zeigen, an vorderster Stelle mit zur CDU", so Röttgen. Wenn das nicht glaubwürdig gelinge, werde die Partei nicht erfolgreich sein. "Davon bin ich felsenfest überzeugt."

Zuvor hatte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, seine Kandidatur für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt. Er will gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Stellvertreter antreten.

