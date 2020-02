BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreich dringt nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU auf der Einhaltung gemeinsam beschlossener Verträge. "Was wir mit 28 verabschiedet haben, muss von allen eingehalten werden - von der EU und von Westminster", sagte die französische Staatssekretärin Amélie de Montchalin am Dienstag in Brüssel vor dem EU-Beschluss über ein Mandat für die Verhandlungen mit den Briten.



Auch das Protokoll zum Brexit Ende Januar "muss voll respektiert werden", verlangte de Montchalin. Die EU-Staaten stünden in ihrem Verhältnis zum Vereinigten Königreich zusammen: "Die Einheit unter uns ist total", sagte die Französin. Es gehe darum, "die Interessen der Europäer zu schützen". Es werde Kontrollen zu künftigen Abmachungen geben und Klauseln für Sanktionen, falls die Vereinbarungen nicht eingehalten würden./ff/DP/men