Afrika wird voraussichtlich in Zukunft der global stärkste Wachstumsmarkt werden. Und Ägypten soll in dieser Entwicklung eine Schlüsselrolle spielen. Weshalb die interpack Alliance das Land der Pharaonen wählte, um eine Messe für diesen wichtigen Emerging Market auszurufen - die Pacprocess MEA in Kairo. neue verpackung war zur Premiere Anfang Dezember 2019 vor Ort. Die Region MEA und speziell der ägyptische Markt gelten als dynamisch und sehr attraktiv, nicht zuletzt für internationale Konzerne. Die noch junge Demokratie bildet das Tor zur afrikanischen Welt durch die Einbindung in umfangreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...