Firma Langlotz, ein Familienunternehmen in zweiter und dritter Generation, wurde 1910 in Ruhla, Thüringen, gegründet. Die ersten Produkte waren elektrotechnische Bedarfsartikel und Radiozubehör. Bereits in den 30er Jahren wurden radiotechnische Teile aus Polystyrol im Spritzgussverfahren hergestellt. 1950 wurde das Unternehmen am heutigen Standort in Halver neu gegründet und fertigt seit diesem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...