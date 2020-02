Eigentumswohnungen sind 2019 abermals teurer geworden. Laut einer Auswertung von 130.000 Inseraten auf der Anzeigenplattform willhaben bewegten sich die Preise österreichweit im Schnitt um fast 6 Prozent nach oben. In etwas mehr als 20 Prozent aller Bezirke gab es hingegen Rückgänge. Die Teuerung in den Landeshauptstädten war großteils moderat.Lediglich in Innsbruck (+8,8 Prozent) und Salzburg (+7,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...