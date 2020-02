Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Rochade im Klassement: Erstmals seit rund zwei Jahre verliert Hans-Jürgen Friedrich die Führung im Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel. Grund dafür ist die in seinem Portfolio befindliche Wandelanleihe der SeniVita Social Estate AG, die aufgrund der jüngsten Ereignisse und der Absage der geplanten SeniVita-Neuemissionen nicht wie von Herrn Friedrich im November gewünscht, getauscht werden konnte und so die Rendite in seinem Portfolio auf 10,23% (Rendite-Wert im Januar mit eingerechnetem SeniVita-Tausch: 13,20%) deutlich mindert.

Diese Steilvorlage nutzt Manuela Tränkel, um mit einer verbesserten Rendite von 10,43% (vorher 9,54%) an Hans-Jürgen Friedrich vorbeizuziehen und den zweiten Platz zu erobern. Neuer Spitzenreiter ist indes Markus Stillger, der mit seinem Portfolio erneut am meisten zulegen kann und aktuell eine Rendite von 11,98% (vorher 10,24%) aufweist.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 24.02.2020 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...