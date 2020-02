Unterföhring (ots) - Schillernde Pailletten und ein kuscheliges Fell: Das Chamäleon und das Faultier sind die ersten beiden bekannten von zehn neuen Figuren bei "The Masked Singer" 2020, die den Zuschauern und dem neuen Rateteam - Ruth Moschner, Rea Garvey und einem wöchentlich wechselnden Promi-Rate-Gast - Rätsel aufgeben: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Los geht das größte TV-Rätsel Deutschlands am Dienstag, 10. März 2020, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben. Matthias Opdenhövel moderiert die Gesangs-Quiz-Show, Produzent ist EndemolShine Germany.Ruth Moschner: "Ich liebe Ratespielchen und das Zusammensetzen von Puzzleteilen. Dazu kommen die coole Musik und die knallbunten Masken. Es ist die Mischung aus Ratespaß und dem kleinen Wahnsinn zu wissen, man kennt die Stars zu 100 Prozent, aber erfährt es eben erst ganz zum Schluss. Ich kann jetzt schon an nichts anderes mehr denken und erstelle Listen. Ich folge Verdächtigen auf Instagram, checke Tourdaten und beobachte die Kollegen, wie sie sich mir gegenüber verhalten."Rea Garvey: "'The Masked Singer' sorgt sofort für einen hohen Suchtfaktor. Jeder Zuschauer will einfach wissen, wer hinter den Masken steckt. Selbst wenn Du das Gefühl hast, die jeweilige Person hinter der Maske erkannt zu haben, musst Du die Show live angucken um wirklich sicher zu sein. Ich hätte nie geglaubt, dass man so viele Promis so lange geheim halten kann, aber ProSieben hat es geschafft und mit 'The Masked Singer' die spannendste neue Show im letzten TV-Jahr geboten."Das ist "The Masked Singer"Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichenin aufwändigen, überdimensionalen Kostümen auf, die sie komplettverhüllen. Das Rateteam und die Zuschauer können über die Identitätder Stars hinter den Masken nur spekulieren - die einzigenAnhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, dieBühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrerSongs.Ein internationaler Hit"The King of Mask Singer" (Originaltitel) des südkoreanischenTV-Senders MBC wurde mittlerweile in 50 Länder verkauft. ProSiebenist der erste Sender weltweit, der die Gesangs-Quiz-Show live zeigte.Am 14. März folgt Puls 4 in Österreich mit einer Live-Version.Die erste Staffel in Deutschland begeisterte mit einemdurchschnittlichen Marktanteil von 28,8 Prozent* (Z.14-49J) und istdamit die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen.Erste Interviews, Fotos und Hintergründe zur Show finden Sie auf der"The Masked Singer"-Presseseite unterhttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger. Weitere Infos außerdemauf www.themaskedsinger.de."The Masked Singer", ab Dienstag, 10 März 2020, um 20:15 Uhr live aufProSieben und auf JoynHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.1.2020Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 89 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4529638