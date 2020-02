Von Steve Goldstein und Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Baumarktkette Home Depot hat im vierten Geschäftsquartal trotz geringerer Umsätze mehr verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, sanken die Erlöse um 2,7 Prozent auf 25,78 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis kletterte dagegen in den drei Monaten per 2. Februar um 5,8 Prozent auf 2,48 Milliarden oder 2,28 (Vorjahr: 2,09) Dollar je Aktie.

Analysten hatten laut Factset einen Umsatz von 25,76 Milliarden und einem Ergebnis je Aktie von 2,10 Dollar erwartet.

Im Vorjahreszeitraum umfasste das Quartal Home Depot zufolge eine Woche mehr, in der 1,7 Milliarden Dollar erlöst worden seien. Bereinigt sei der Umsatz um 5,2 Prozent gestiegen, Analysten hatten nur einen Zuwachs von 4,7 Prozent erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 rechnet der Konzern aus Atlanta mit einem Umsatzplus von 3,5 bis 4 Prozent, der vergleichbare Umsatz soll ebenfalls um 3,5 bis 4 Prozent steigen. Den Gewinn je Aktie sieht die Home Depot Inc im Geschäftsjahr bei 10,45 Dollar. Analysten hatten bisher mit einem Ergebnis je Anteil von 10,51 Dollar gerechnet.

February 25, 2020

