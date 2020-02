In zehn Monaten ist Weihnachten. Und wenn Sie "noch" keine Geschenkidee haben, dann hilft vielleicht die Spielzeugfirma "Hot Wheels" (Mattel) weiter. Ab Dezember 2020 bietet die nämlich den Tesla Cybertruck in zwei Maßstäben samt Fernsteuerung an - und nimmt schon jetzt Vorbestellungen entgegen. Mit dem echten Cybertruck wird's ja vermutlich noch etwas dauern… teslamag.de, winfuture.de, twitter.com ...

