FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich bis Dienstagmittag sehr schwankungsanfällig. Fundamental Neues gibt es nicht. Die Risikoaversion bleibt aber hoch - Erholungen werden von Investoren zum Positionsabbau genutzt. In Italien hat sich die Krise weiter verschärft. Die bisherigen Aussagen der Weltgesundheitsorganisation WHO machen noch keinen Mut. Es sei unklar, ob die globale Virusausbreitung gestoppt werden kann, hieß es.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 12.982 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.629 nach unten. Derweil nehmen die Spekulationen Richtung geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen in den USA und Europa zu. Daran ändert nichts, dass die US-Notenbank erklärt hat, es sei zu früh, um über Effekte für die US-Wirtschaft zu urteilen. Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, sagte aber, der Virusausbruch werde sorgfältig beobachtet. Mit Blick auf die Eurozone wird zunehmend eine Zinssenkung eingepreist.

Unterdessen wächst die Hoffnung auf einen Impfstoff. So arbeiten die großen Pharma-Konzerne verstärkt mit Biotechunternehmen zusammen, um einen Impfstoff gegen das Virus zu finden. Zudem vermeldete das US-Unternehmen Moderna den Versand einer ersten Charge eines Impfstoffes gegen das Coronavirus an offizielle Prüfstellen. Diese wollen erste Tests an Probanden vornehmen, um die Wirksamkeit zu prüfen. Diese Tests sollen Ende April im Rahmen klinischer Studien beginnen. Bis zu einer Zulassung würde es aber Monate dauern.

Spekulationen um geldpolitische Lockerungen in den USA und Europa nehmen zu

Banken führen mit Abgaben von 1,2 Prozent die Verliererliste in Europa an. Hier belasten nicht nur die Furcht vor einer Eintrübung der wirtschaftlichen Aussichten, sondern auch die steigende Erwartung einer geldpolitischen Lockerung durch die EZB. Wie es am Geldmarkt heißt, ist der Markt dabei, eine Zinssenkung von 10 Basispunkten im Juni einzupreisen. Bereits jetzt leidet der Sektor unter den EZB-Minuszinsen.

Gegen den Trend geht es für Prudential um 1,9 Prozent nach oben. Die Aktie profitiert vom Einstieg des aktivistischen Hedge Fonds Third Point. Dieser fordert, dass Prudential sich von seinen US- und Asien-Geschäften trennt, um Werte zu heben. Der Fonds hält knapp unter 5 Prozent, ist aber bekannt dafür, Allianzen mit anderen Großaktionären zu suchen.

Für die Aktie des französischen Luxusgüterunternehmens SMCP geht es um 8,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Ausbruch des Coronavirus eine signifikante Auswirkung auf Umsatz und Rentabilität in China habe. Aber auch andere Regionen litten im geringeren Ausmaß aufgrund einer niedrigeren Zahl chinesischer Touristen. Einen bedeutenden Teil der Geschäfte auf dem chinesischen Festland und in Macao hatte SMCP vorübergehend geschlossen. China ist einer der wichtigsten Märkte von SMCP.

Trotz des schlechten Abschneidens von SIG plc in den vergangenen Monaten kommt der gleichzeitige Rücktritt des CEO und des CFO für die Analysten von Jefferies unerwartet. Die Ankündigung des sofortigen Rücktritts folgt auf diverse Gewinnwarnungen während ihrer Amtszeit. Damit sei der Weg für das Managementteam, das nicht in der Lage war, die hohen Erwartungen zu erfüllen und das Unternehmen umzukrempeln, zu Ende. Der Turnaround dürfte damit noch länger auf sich warten lassen. Die Aktie fällt in London um 15,6 Prozent.

Der Automobilzulieferer Leoni (minus 6,9 Prozent) hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt und ist operativ in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen hat damit seine düstere Prognose erfüllt. Neben den Kosten für das Effizienzprogramm sei dies unter anderem auch auf die rückläufige Nachfrage im Automobilumfeld sowie im Industriesektor zurückzuführen. Im vierten Quartal wirkte die Bildung einer Drohverlustrückstellung negativ auf das Ergebnis.

Heftige Gewinnwarnung von Easy Software

Die Aktie von Easy Software bricht um 8,3 Prozent ein. Am Vorabend hatte das Unternehmen eine heftige Gewinnwarnung abgeliefert. Das EBITDA könne demnach bis zu 10 Prozent niedriger ausfallen als der untere Wert der prognostizierten Bandbreite von 4,7 bis 5,7 Millionen Euro. Negativ wird zudem gewertet, dass das Unternehmen erst Ende Februar die 2019er-Prognose deutlich angepasst hatte.

Eckert & Ziegler geben nach vorläufigen Zahlen 1,6 Prozent nach. Der 2019er-Umsatz von knapp 180 Millionen Euro lag im Bereich der Erwartungen. Das Ergebnis je Aktie liege mit 4,29 Euro allerdings leicht darunter, heißt es.

Für "Irritationen" im Handel sorgt die Korrektur der eigenen Geschäftszahlen bei Teamviewer. "Der Umfang ist nicht ganz so schlimm, aber das wirkt total unprofessionell", meint ein Händler. Teamviewer geben 2,1 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.628,75 -0,53 -19,23 -3,11 Stoxx-50 3.350,23 -0,39 -13,13 -1,55 DAX 12.981,66 -0,41 -53,58 -2,02 MDAX 27.779,26 -0,38 -105,65 -1,88 TecDAX 3.098,38 -0,52 -16,30 2,77 SDAX 12.177,41 -0,59 -72,25 -2,67 FTSE 7.116,22 -0,57 -40,61 -5,11 CAC 5.766,24 -0,44 -25,63 -3,54 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,50 -0,02 -0,74 US-Zehnjahresrendite 1,37 0,00 -1,31 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0836 -0,15% 1,0850 1,0862 -3,4% EUR/JPY 119,80 -0,26% 120,24 120,10 -1,7% EUR/CHF 1,0599 -0,25% 1,0630 1,0612 -2,4% EUR/GBP 0,8355 -0,49% 0,8386 0,8400 -1,3% USD/JPY 110,55 -0,11% 110,83 110,57 +1,6% GBP/USD 1,2969 +0,34% 1,2938 1,2928 -2,1% USD/CNH (Offshore) 7,0261 -0,14% 7,0199 7,0306 +0,9% Bitcoin BTC/USD 9.574,51 -0,61% 9.518,01 9.703,26 +32,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,41 51,43 -0,0% -0,02 -14,9% Brent/ICE 56,36 56,30 +0,1% 0,06 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.643,89 1.659,25 -0,9% -15,36 +8,3% Silber (Spot) 18,36 18,65 -1,5% -0,29 +2,9% Platin (Spot) 965,10 965,60 -0,1% -0,50 +0,0% Kupfer-Future 2,58 2,58 -0,0% -0,00 -7,9% ===

February 25, 2020 06:54 ET (11:54 GMT)

