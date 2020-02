LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Sicherheitsbedenken gegen die Augenarznei Beovu auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Das Mittel stehe in seinem Bewertungsmodell für ein Prozent der Umsätze in 2021 und vier Prozent in 2024, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen sein auf ähnlichem Niveau./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 07:57 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



CH0012005267

NOVARTIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de