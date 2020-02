++ Europäische Aktien eröffneten heute höher, zogen sich jedoch später zurück ++ DE30 testet psychologische Marke von 13.000 Punkten ++ RWE will mit Saitec schwimmende Windkraftanlagen entwickeln ++Die Aktien in Europa eröffneten heute höher, rutschten allerdings schnell wieder in die Verlustzone. Werte aus Polen und Russland hinken am meisten hinterher, während Aktien aus den Niederlanden am widerstandsfähigsten zu sein scheinen. Der niederländische AEX-Index (NED25) wird dennoch 0,3% niedriger gehandelt. Medien- und Immobilienunternehmen steigen am meisten, während Automobilhersteller und Banken am stärksten zurückbleiben. Deutsche Unternehmen kürzen weiterhin ihre Investitionen ...

