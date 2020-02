BERLIN (Dow Jones)--Die Junge Union (JU) will ihre Entscheidung für einen der Kandidaten für den CDU-Vorsitz durch einen Basisentschied klären. "Die Junge Union macht eine Mitgliederbefragung und wird das Ergebnis dann veröffentlichen", sagte der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation, Tilman Kuban, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Wettbewerb um den Parteivorsitz 2018 hatte die JU Gesundheitsminister Jens Spahn sowie Ex-Fraktionschef Friedrich Merz unterstützt. Im erneuten Rennen um den Vorsitz tritt Merz nun wieder an, Spahn unterstützt hingegen Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet. Die Entscheidung fällt auf einem Parteitag am 25. April.

February 25, 2020 07:10 ET (12:10 GMT)

