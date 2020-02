Die Erholung des EUR/USD kam in der Nähe der 1,0870 zum Erliegen - Das Paar könnte kurzfristig konsolidieren - Der EUR/USD forderte die Wochenhochs in der Nähe der 1,0870 heraus, welche knapp unter dem wichtigen Widerstand von 1,0880/90 liegen. Das Paar notiert in der Nähe überverkaufte Bedingungen, wie dem RSI zu entnehmen ist und daher besteht ...

