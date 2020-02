Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Laschet will als CDU-Chef Zusammenhalt herstellen

Armin Laschet will neuer CDU-Vorsitzender werden. Das bestätigte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Dienstag in Berlin. Mit einem Fokus auf Zusammenhalt und Reintegration von nach rechts und links abgewanderten Wählern will der Aachener Ängste und Aggressivität in der Gesellschaft abbauen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, er verzichte auf eine erneute Kandidatur zugunsten von Laschet und wolle als stellvertretender Vorsitzender kandidieren.

Röttgen will mit einer Frau für den CDU-Vorsitz kandidieren

Der Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz, Norbert Röttgen, will gemeinsam mit einer Frau antreten. Sie werde "die zweite Person" in seinem Team sein, teilte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags bei Twitter mit. Einen Namen nannte er nicht. Wenn die CDU eine Partei der Mitte sein wolle, "dann reicht es nicht, dass wir das einfach nur behaupten", erklärte Röttgen dem Fernsehsender Phoenix.

Merz hält Geldpolitik der EZB für kritikwürdig

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kritisiert. Der Bewerber um den CDU-Vorsitz betonte, er habe "nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich die Politik der Europäischen Zentralbank für kritikwürdig ansehe" bei allem Respekt für deren Unabhängigkeit. "Aber die Wiederaufnahme des Ankaufprogramms im letzten Jahr, die hat aus meiner Sicht zu Recht auch innerhalb der Europäischen Zentralbank ziemlich heftige Kritik ausgelöst", erklärte Merz.

Junge Union plant Mitgliederentscheid zu CDU-Vorsitz

Die Junge Union (JU) will ihre Entscheidung für einen der Kandidaten für den CDU-Vorsitz durch einen Basisentschied klären. "Die Junge Union macht eine Mitgliederbefragung und wird das Ergebnis dann veröffentlichen", sagte der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation, Tilman Kuban, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Banken fragen 0,707 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,724 Milliarden Euro nach 1,017 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 23 (Vorwoche: 20) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,707 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

ESRB: Weiter hohe Bankbilanzposten ohne Marktpreise

Das Volumen von Positionen in Bilanzen von EU-Banken, deren Wert nicht anhand laufender Marktpreise messbar ist, ist nach Aussage des Systemrisikorats ESRB bis Ende 2018 deutlich gesunken. Gleichwohl machen solche mit dem "fairen Wert" bilanzierten Posten einen beträchtlichen Teil der Bilanzen einiger Großbanken aus. In der Finanzkrise waren deutliche Schwächen der Fair-Value-Bilanzierung zu Tage getreten. Der ESRB forderte daher eine genaue Überwachung und eine rasche Einarbeitung des Fundamental Review of the Trading Book in den europäischen Aufsichtsrahmen.

Frankreichs Geschäftsklima zeigt sich robust im Februar

Das französische Geschäftsklima hat sich im Februar trotz der Virusepidemie robust gezeigt. Wie eine monatliche Umfrage des Statistikamtes Insee zeigte, blieb die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe bei 102 Punkten. Das Ergebnis liegt über der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen, die einen Rückgang auf 99 erwartet hatten.

Capital Economics: Rezession in Italien wahrscheinlicher

Das Coronavirus macht eine erneute Rezession in Italien wahrscheinlicher, sagt Jack Allen-Reynolds, Europaökonom bei Capital Economics. "Die italienische Wirtschaft wird zweifellos betroffen sein, weil die Behörden energisch reagiert haben und es ist diese Reaktion und nicht die Krankheit selbst, die die wirtschaftliche Aktivität verringert", sagt Allen-Reynolds. Er rechnet mit einer zweiten quartalsweisen Kontraktion des Bruttoinlandsprodukts in Folge.

Analystin: Virus drückt Italien BIP-Wachstum auf 0,1 Prozent

Die durch das Coronavirus verursachten Unterbrechungen der Wirtschaftstätigkeit in Italien werden nach einer Schätzung von Oxford Economics ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von lediglich 0,1 Prozent im ersten Quartal zur Folge haben. Analystin Nicola Nobile unterstellt dabei, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus für den vorgesehenen Zeitraum von einer Woche beibehalten werden.

Italiens Regierungschef sieht Mitschuld für Ausbreitung von Coronavirus bei Klinik

Die Ausbreitung des gefährlichen neuartigen Coronavirus in Norditalien ist nach Angaben von Regierungschef Giuseppe Conte auch auf den fehlerhaften Umgang eines Krankenhauses mit dem Erreger zurückzuführen. Eine Klinik habe die Vorschriften nicht eingehalten, dort habe es "ungerechtfertigte Alleingänge" gegeben, sagte Conte am Montagabend im italienischen Fernsehen. Nähere Angaben zu dem Krankenhaus machte er nicht.

Coronavirus-Fälle in zwei weiteren italienischen Regionen - schon 283 Infizierte

In Italien hat sich das neuartige Coronavirus auf zwei weitere Regionen ausgebreitet und weitere Menschen befallen. Der Erreger sei bei zwei Menschen in der Toskana und einem weiteren auf Sizilien festgestellt worden, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Zahl der Infizierten in ganz Italien stieg demnach mittlerweile auf 283, sieben Infizierte starben bereits.

Hunderte dürfen Hotel auf Teneriffa wegen Coronavirus nicht verlassen

Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls dürfen auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa hunderte Gäste vorerst die Zimmer ihres Hotels nicht verlassen. Das Hotel sei unter "sanitäre Kontrolle", nicht aber unter Quarantäne gestellt worden, sagte die Sprecherin der örtlichen Gesundheitsbehörde, Veronica Martín, der Nachrichtenagentur AFP. Ein italienischer Hotelgast war demnach am Montag positiv auf das Virus getestet worden.

Virologe: Spahn unterschätzt Gefahr durch neuartiges Coronavirus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schätzt aus Sicht des Virologen Alexander Kekulé den Ernst der Lage bei der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nicht richtig ein. Das Bundesgesundheitsministerium stelle das Virus weiterhin als harmloser als die Grippe dar, sagte Kekulé am Dienstag im Deutschlandfunk. Allerdings liege die Sterblichkeit bei der Grippe bei etwa 0,1 Prozent, beim neuartigen Coronavirus hingegen zwischen 0,5 und 1,5 Prozent.

18 Kinder unter 52 Verletzten von Volkmarsen

Unter den 52 Verletzten des Vorfalls beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen sind 18 Kinder. Insgesamt befanden sich nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge noch 35 Menschen in stationärer Behandlung im Krankenhaus, wie die Polizei in Kassel mitteilte. 17 weitere Menschen wurden demnach ambulant behandelt und konnten das Krankenhaus verlassen. Das Motiv des Täters war weiterhin unklar.

EU-Minister verabschieden Mandat für Handelsgespräche mit Großbritannien

Die EU ist für die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen startklar: Die Europaminister der Mitgliedstaaten billigten in Brüssel das Mandat für Chefunterhändler Michel Barnier für die Gespräche, wie Diplomaten mitteilten. Es stellt London ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen in Aussicht, verlangt aber Garantien für faire Wettbewerbsbedingungen, um Sozial- und Umweltdumping zu verhindern.

