Am 25. Februar 2000 verabschiedete die damalige rot-grüne Mehrheit des Bundestages zusammen mit der PDS die erste Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Es wurde bis heute weltweit rund 100 Mal kopiert.Am 25. Februar 2000 traf der Deutsche Bundestag einen Beschluss von enormer Bedeutung: Die Parlamentarier verabschiedeten die erste Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Das EEG trat dann am 1. April 2000 in Kraft. Der Gesetzesentwurf war von den Fraktionen der SPD und der Grünen gemeinsam eingebracht worden. Auch die CDU/CSU-Fraktion unterstützte die Förderung der erneuerbaren Energien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...