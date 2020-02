Die Schauspielerin und gebürtige Landauerin Uschi Glas kann nicht mehr fließend Niederbayerisch. "Da müsste ich mich erst sauber reinhören", sagte Glas der "Passauer Neuen Presse".



Es gebe "halt doch große Unterschiede zwischen den verschiedenen bayerischen Dialekten". Für sie sei es schön, dass man sich erinnere, dass sie aus Niederbayern komme. Sie sei ja auch Botschafterin von Niederbayern "und es gilt: Einmal Niederbayer, immer Niederbayer", so die Schauspielerin. An ihre Kindheit denke sie gerne.



"Man hat damals als Kind wahnsinnig viele Freiheiten gehabt." Man habe Abenteuer spielen können und machen können, was man wollte. "Das war eine kleine Gemeinschaft, da hat jeder jeden gekannt und da gab es natürlich auch eine Bandenbildung, 'Obere Stadt' gegen 'Untere Stadt'. Wenn man Milch holen gegangen ist in die Obere Stadt, dann hast dich sputen müssen, dass sie dich nicht erwischt haben", sagte Glas.