Der DAX zeigt sich auch am heutigen Dienstag schwach und setzt die Kursabgaben vom Vortag weiter fort. Zwar konnte sich der Leitindex in der Nacht etwa erholen und im Tageshoch 13.132 Punkte erreichen. In der Folge sackte der DAX aber erneut kräftig ab und fiel zeitweise unter 12.900 Punkte. Unter 13.000 Punkten ist direkt mit weiter fallenden Kursen bis 12.830 Punkte zu rechnen. Über 13.000 Punkten hat der DAX die Chance einer Erholung bis 13.320 Punkte. Darüber bis zum offenen Gap bei 13.500 Punkte. ...

